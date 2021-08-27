Провальний результат на Олімпіаді, – міністр спорту про допінг-проби українських важкоатлетів

Федерація важкої атлетики України на Олімпійські гри-2020 не виставила жодного спортсмена в чоловічій команді. Причиною стали провалені допінг-проби.

Відтак українських спортсменів дискваліфікували. Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Гутцайт: Ситуація з допінгами в наших спортсменів не може продовжуватися

"Там провальний результат. Там є допінг-проби", – підкреслив він.

За його словами, саме до федерації важкої атлетики у міністерства лишаються питання. Адже там є реальні проблеми з допінг-пробами. Через це всіх атлетів дискваліфікували від участі в Олімпіаді в Токіо.

Якщо вони й далі так будуть продовжувати, то вони не матимуть фінансової підтримки від держави. Тому що це гроші платників податків, це державний бюджет і ми сплачуємо їм на підготовку,

– наголосив Гутцайт.

Він пояснив, що країна робить державне замовлення у федерації (важкої атлетики – 24 канал), щоб спортсмени здобули медалі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Втім якщо ця ситуація з допінгом продовжуватиметься й надалі, їх не будуть фінансувати.

У міністерстві молоді та спорту зараз переглядатимуть головних тренерів, які працюють у чоловічій шпазі. Гутцайт зазначив, федерація отримала жорсткий меседж, що ця ситуація з допінгами в наших спортсменів не може продовжуватися.

"Погоджуюся, що це провальний виступ, адже взагалі ми маємо такі потужні традиції, але не побачили результату на Олімпійських іграх", – заявив очільник Мінспорту.

Гучні допінг-скандали з українськими важкоатлетами

Міжнародне агентство допінг-тестування звинуватило триразового чемпіона Європи Дмитра Чумака у спробі дати хабар допінг-офіцеру заради ухилення від тесту на допінг. Сам спортсмен відкинув всі зауваження. І підкреслив, що заборонених речовин після перевірки в його організмі не знайшли.

Допінг виявили і в трьох призерів попередніх Олімпіад. Позитивні проби зафіксували у:

бронзової призерки Олімпійських ігор-2008 Наталії Давидової;

срібної медалістки Олімпійських ігор-2008 Ольги Коробки;

чемпіона Олімпійських ігор-2012 Олексія Торохтія.

Всі троє важкоатлетів втратили медалі та президентську стипендію.