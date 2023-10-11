СБУ відкриє справу проти російського олімпійського чемпіона, який підтримав війну проти України

Владіслав Ларін не цурається демонструвати свою прихильність до геноциду українців. При цьому Всесвітня федерація тхеквондо записала його у "нейтральні" спортсмени.

Світовий спорт об'єднався навколо України у війні проти Росії. Відомі атлети та організації засуджують агресію РФ та бойкотують змагання з представниками країни-терористки.

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Справа проти прихильника війни

Втім, з боку російських спортсменів майже ніякого засудження війни не спостерігається. Більшість із них відмовчуються, інші ж відкрито підтримують Владіміра Путіна.

До останніх відноситься і тхеквондист Владіслав Ларін. У квітні цього року олімпійський чемпіон відкрито підтримав російських солдатів і почав збір на допомогу окупантам.

Заступник начальника головного слідчого управління СБУ Олександр Бурак заявив, що вони займаються питанням щодо порушення кримінальної справи проти Ларіна. Заява журналістів про можливий злочин росіянина перебуває у них на розгляді.

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Ларін – "нейтральний"?

Нагадаємо, що у березні цього року МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, але лише у нейтральному статусі. Для цього, зокрема, атлету необхідно довести, що він не є прихильником війни в Україні.

Втім, Всесвітня федерація тхеквондо допустила Ларіна до турнірів. Вже завтра, 12 жовтня, росіянин має розпочати виступи на одному з найбільших змагань року – етапі Гран-прі у Китаї.