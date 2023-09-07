4 вересня у фінському Тампере розпочався чемпіонат світу з таеквон-до – неолімпійського різновиду тхеквондо. Під час турніру відбувся конгрес Міжнародної федерації таеквон-до (ITF).

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Дивна поведінка президента ITF

Президент Всеукраїнського союзу таеквон-до Валентин Зорба виступив наприкінці конгресу. Він висловив подяку країнам-членам ITF за підтримку під час російського вторгнення.

"Ми всі знаємо, що війна в Україні триває вже 18 місяців. Щодня російські ракети руйнують наші міста і села.

Діти, жінки та чоловіки гинуть, а споруди руйнуються. Нам важко, але Україна успішно захищається від російських окупантів", – сказав Зорба.

Проте після цих слів представника України зупинив президент організації Пауль Вайлер. Він попросив Зорбу не робити "політичних заяв".

Вибачте, що перериваю вас, це не місце для політичних заяв, і коли ми розмовляли перед Конгресом, я отримав зовсім іншу інформацію від пана Зорби,

– сказав Вайлер.

Очільник Всеукраїнського союзу таеквон-до продовжив свій виступ. Він нагадав учасникам конгресу, що не всі українські спортсмени зможуть взяти участь в чемпіонаті.

"Спортсмени мають можливість позмагатися з найсильнішими та найкращими у світі. На жаль, деякі з них не змогли поїхати з нами і взяти участь у цих змаганнях, тому що вони на війні.

Вони ризикують життям заради нашої безпеки. У цей важкий для України час, ми зробили все можливе, щоб бути тут, щоб повноцінно бути з таеквон-до родиною, побачити наших друзів і подякувати всім країнам за підтримку.

Ми цінуємо підтримку, яку надають ваші країни. Ваша допомога робить нас сильнішими у боротьбі з російськими агресорами", – розповів Зорба.

Промова президента Всеукраїнського союзу таеквон-до викликала оплески в залі. Однак Вайлер зробив представнику України ще одне зауваження.

Ми співчуваємо вашій ситуації, але це не платформа для політичних заяв,

– повторив президент ITF.

Втім, варто віддати належне Міжнародній федерації таеквон-до (ITF). На конгресі не було представників Росії та Білорусі. Спортсменів з країн-агресорів не буде на чемпіонаті світу. Фінляндія також займає тверду позицію щодо війни в Україні та обмежила в’їзд до країни громадянам Росії.

Важливо! Чемпіонат світу з таеквон-до триватиме до 10 вересня. В Україні цей вид спорту розвивається під офіційною назвою таеквон-до ITF. Також неофіційно цю версію називають північнокорейською.