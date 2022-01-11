Протест чи травма: чому Роналду пропустив матч МЮ у Кубку Англії

Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Астон Віллу у Кубку Англії. "Червоні дияволи" здобули перемогу без свого лідера Кріштіану Роналду.

Поберегли свого лідера

Клуб із Манчестера пробився у наступний раунд завдяки швидкому голу від Скотта Мактомінея. Однак найбільша несподіванка була перед матчем. Кріштіану Роналду не знайшлось місця у заявку команди.

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Фанатів почало турбувати запитання, чому португалець відсутній у списку на гру проти Астон Вілли. Журналіст Джеймс Дакер розповів, що у Роналду м'язова травма, яка не дозволила йому вийти на футбольне поле.

Інформацію про пошкодження у нападника підтвердив головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік. Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'я свого лідера, адже кубкове протистояння могло затягнутись у додаткові 15-хвилинні тайми.

Статистика Роналду після повернення в МЮ

2021-й став роком повернення Кріштіану у Манчестер.

Роналду уклав угоду з Юнайтед до кінця червня 2023 року.

У сезоні-2021/2022 португалець відіграв 22 матчів, у яких забив 14 голів та зробив 3 асисти.

З'явилась навіть інформація, що нападник може покинути МЮ через незрозумілий для португальця напрямок руху клубу.

У наступному матчі МЮ вдруге поспіль зіграє проти Астон Вілла, але цього разу на виїзді у чемпіонаті Англії. Поєдинок відбудеться 15 січня.