Протест Гераскевича на Олімпіаді: МОК відмовився "карати" українця після істерики у Росії

Український спортсмен Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Олімпійських іграх у Пекіні. Після акції від українця у Росії почалася істерика, мовляв, Гераскевича потрібно покарати.

Після свого виступу український спортсмен вийшов з плакатом "Ні війні в Україні". Згодом він прокоментував свій вчинок, заявивши, що "жодна нормальна людина не хоче війни".

Дізнайтесь більше Ні війні в Україні, – українець Гераскевич провів протест на Олімпіаді в Пекіні

Істерика Росії і відповідь МОК

Депутат Державної Думи Російської Федерації Віталій Мілонов розкритикував вчинок Гераскевича. Зауважимо, що Владислав здобув для України другу в історії ліцензію Олімпійських ігор у скелетоні.

Російський депутат почав щось молоти про "спорт поза політикою" та вимагати відсторонити Гераскевича від Олімпіади.

Міжнародний олімпійський комітет виступив з офіційною заявою. У пресслужбі МОК заявили, що Гераскевич не буде покараний за свій вчинок.

Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрите,

– йдеться у заяві МОК.

Таким чином, у МОК вирішили, що Гераскевич не порушив 50-ту статтю Олімпійської хартії, відповідно до якої на Олімпіадах заборонені будь-якого роду демонстрації або пропаганда політичного, релігійного або расового характеру.

У сворєму інстаграмі Гераскевич подякував тим, хто розділяє йому думку. "Я хочу миру у своїй державі!", – написав Владислав.

. Владислав Гераскевич закінчив свій виступ на Іграх-2022 із 18-м результатом серед 20-и учасників останнього заїзду. Українець відстав від лідера на +5,27.