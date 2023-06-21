Віцепрезидент УАФ та тренер "молодіжки" Ротань готові взяти на поруки заарештованого Павелка

Історія з арештом президента УАФ Андрія Павелка не затихає. За очільника асоціації вкотре вступились його чисельні "адвокати", серед яких перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

Функціонер УАФ знову став на захист Андрія Павелка. Олег Протасов назвав цю усю ситуацію з арештом президента асоціації репресуванням УАФ, а також назвав судовий процес щодо арешту проти генсека УАФ Юрія Запісоцького ганебним.

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Протасов: Якщо мета замовників – заблокувати нашу роботу, то ви програли

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Павелку на утримання у СІЗО протягом 60 діб (включно до 14 серпня). Очільник асоціації був здивований таким рішенням суду. Сторона президента УАФ не погоджується із таким рішенням суду, тому подала апеляцію, яку розглянуть вранці 22 червня.

Віцепрезидент асоціації наразі перебуває у розташування молодіжної збірної України в румунському Бухаресті, яка 21 червня стартує на Євро-2023, матчем проти Хорватії. Протасов запевнив, що нікому не вдасться заблокувати роботу УАФ. Ну так, в УАФ думають, що весь світ проти них.

"Якщо мета замовників – заблокувати нашу роботу, то ви програли. Хоча насправді ви програли вже тієї самої миті, коли ще наприкінці минулого року намагалися вчинити переворот в УАФ не менш ганебними методами, ніж ті, до яких вдаєтеся зараз, заарештовуючи людей без жодного доведеного доказу їхньої вини", – сказав Протасов.

"Невже так просто й безкарно можна руйнувати роботу асоціації"

Олег Протасов вкотре підкреслив, що готовий взяти на поруки Павелка. Сюди він записав ще й головного тренера "молодіжки" Руслана Ротаня.

Футбол – це командний вид спорту. І саме тому і я, і головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань у черговий раз підкреслюємо свою готовність узяти на поруки Андрія Павелка. Ми вчергове висловлюємо свою цілковиту підтримку президенту асоціації та генеральному секретареві, засуджуючи незаконні дії проти них,

– відповів віцепрезидент УАФ.

Протасов знову звернувся до Володимира Зеленського.

"На жаль, футбольна спільнота України й досі не почула й не побачила реакції гаранта Конституції нашої держави на це суддівське свавілля. І тому я продовжую апелювати до Володимира Зеленського із закликом стосовно відповідної реакції. Невже так просто й безкарно можна руйнувати роботу асоціації – члена УЄФА та ФІФА? Невже так безсоромно можна використовувати для цих цілей ресурс кримінально-репресивної машини? Це не може бути нормою для будь-якої цивілізованої держави! І це точно не повинно бути нормою для України, яка прямо в ці хвилини виборює своє право на суверенний та демократичний розвито", – написав у своєму фейсбуці функціонер УАФ.

Відзначимо, що Павелка судять у справі щодо розкрадання коштів, які повинні були бути направлені на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко разом із генеральним секретарем асоціації Юрієм Запісоцьким привласнили собі близько 26,5 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю обладнання для майбутнього підприємства.

Також львівський суд ухвалив рішення перевести 9,88 мільйона гривень із застави, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", на державні рахунки.