Щиро просимо вибачення у всіх, хто вболівав і розраховував на нас, – тренер збірної України

Чоловіча збірна України з фехтування поступилася Китаю у чвертьфіналі Олімпіади-2020. Невдачу українців прокоментував наставник команди Володимир Станкевич.

Станкевич: Якщо команда програла, то винен тренер

Роман Свічкар став наймолодшим у складі збірної України з фехтування. На думку Станкевича, Свічкар не зміг впоратися з психологічною напругою.

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"Ми в принципі непогано розпочали поєдинок проти Китаю. Але наймолодший у нашій команді спортсмен не зміг впоратися насамперед з психологічною напругою, і хвилювання позначилося на його фехтуванні. Хлопці намагалися ліквідувати відставання, але суперник дуже зібрано та дисципліновано працював на утримання рахунку", – сказав тренер шпажистів.

Володимир Станкевич взяв вину за поразку на себе. Він попросив вибачення за те, що команда не поборолася за медалі.

У цій ситуації не знімаю з себе відповідальності. Ви ж знаєте, якщо команда програла, то винен, звісно, тренер. Адже він не зміг знайти потрібні слова і застосувати той підхід у підготовці, який би забезпечив перемогу. Ми щиро просимо вибачення у всіх, хто вболівав і розраховував на нас,

– заявив Станкевич.

На завершення він подякував усім, хто підтримував українську команду.

"Будемо намагатися не опускати руки, продовжимо боротися. Дякую усім, хто за нас переживає та підтримує", – резюмував тренер.

На Олімпійських іграх у Токіо збірна України здобула тільки одну медаль з фехтування. Бронзову нагороду приніс 37-річний Ігор Рейзлін. Більше українці не виступлять у фехтуванні на Олімпіаді.

Українська чоловіча збірна з фехтування виступила на Олімпіаді у складі Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свічкаря та Анатолія Герея.