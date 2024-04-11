"Ювентус – лайно": відео екстравагантної витівки проросійського депутата Європарламенту

Ірландський політик Мік Воллес привертає до себе увагу скандальними витівками та заявами. Депутат Європарламенту не вигадав нічого кращого, як у непристойній формі проанонсувати туринське дербі.

Найближчої суботи в чемпіонаті Серії А відбудеться поєдинок Торіно – Ювентус. Таку подію не міг оминути своєю увагою давній фанат "гранатових" Мік Воллес.

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Клоунада у виконанні депутата Європарламенту

Ірландський депутат прийшов на засідання Європарламенту у футболці Торіно. Проте цього виявилося замало скандалісту. Він вирішив проанонсувати туринське дербі, ніби законодавчий орган Європейського Союзу саме для цього і був створений.

"Удачі Торіно в суботу в матчі проти Ювентуса. Юве – лайно, вперед, Торо!", – завершив свій спіч Воллес.

Відео виступу Воллеса в Європарламенті

Зазначимо, що матч 32-го туру Серії А між Торіно та Ювентусом відбудеться 13 квітня. У турнірній таблиці "б'янконері" займають третє місце, а "гранатові" – дев'яте.

Що відомо про скандального депутата Міка Воллеса