Прорив США та перша медаль Іспанії: хто здобув медалі на Олімпіаді-2022 10 лютого

На Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого 2022 року розіграли ще вісім комплектів нагород. Тепер одразу 25 країн мають медалі На Олімпіаді-2022.

10 лютого були розіграні медалі у фігурному катанні, лижних перегонах, гірськолижному спорті, фрістайлі, ковзанярському спорті, сноуборді та санному спорті, повідомляє 24 канал.

В цей день найбільше золотих медалей виграла збірна США – одразу три. Але Німеччина зберегла лідерство в медальному заліку.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Україна і далі поки без медалей.

Гірськолижний спорт (чоловіки, комбінація)

Йоганнес Штрольц (Австрія) Александер Омодт Кільде (Норвегія) Джеймс Кроуфорд (Канада)

Ковзанярський спорт (жінки, 5000 метрів)

Ірен Схаутен (Нідерланди) Ізабель Вейдеманн (Канада) Мартіна Сабликова (Чехія)

Лижні перегони (жінки, класичний стиль, 10 кілометрів)

Терезе Йогауг (Норвегія) Кертту Нісканен (Фінляндія) Кріста Пярмякоскі (Фінляндія)

Санний спорт (командні змагання, естафета)

Німеччина Австрія Латвія

Сноуборд (жінки, сноуборд-хафпайп)

Хлоя Кім (США) Керальт Кастельєт (Іспанія) Томіта Сена (Японія)

Сноуборд (чоловіки, сноуборд-кросс)

Алессандро Хеммерле (Австрія) Еліот Гронден (Канада) Омар Візінтін (Італія)

Фігурне катання (чоловіки, довільна програма)

Натан Чен (США) Юма Кагіяма (Японія) Сьома Уно (Японія)

Фристайл (змішані команди, акробатика)