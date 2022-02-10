10 лютого були розіграні медалі у фігурному катанні, лижних перегонах, гірськолижному спорті, фрістайлі, ковзанярському спорті, сноуборді та санному спорті, повідомляє 24 канал.
В цей день найбільше золотих медалей виграла збірна США – одразу три. Але Німеччина зберегла лідерство в медальному заліку.
До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні
Україна і далі поки без медалей.
Гірськолижний спорт (чоловіки, комбінація)
- Йоганнес Штрольц (Австрія)
- Александер Омодт Кільде (Норвегія)
- Джеймс Кроуфорд (Канада)
Ковзанярський спорт (жінки, 5000 метрів)
- Ірен Схаутен (Нідерланди)
- Ізабель Вейдеманн (Канада)
- Мартіна Сабликова (Чехія)
Лижні перегони (жінки, класичний стиль, 10 кілометрів)
- Терезе Йогауг (Норвегія)
- Кертту Нісканен (Фінляндія)
- Кріста Пярмякоскі (Фінляндія)
Санний спорт (командні змагання, естафета)
- Німеччина
- Австрія
- Латвія
Сноуборд (жінки, сноуборд-хафпайп)
- Хлоя Кім (США)
- Керальт Кастельєт (Іспанія)
- Томіта Сена (Японія)
Сноуборд (чоловіки, сноуборд-кросс)
- Алессандро Хеммерле (Австрія)
- Еліот Гронден (Канада)
- Омар Візінтін (Італія)
Фігурне катання (чоловіки, довільна програма)
- Натан Чен (США)
- Юма Кагіяма (Японія)
- Сьома Уно (Японія)
Фристайл (змішані команди, акробатика)
- США
- Китай
- Канада