Пропустив день народження доньки через матч: Моуріньйо попросив вибачення – фото
Джерело:інстаграм Жозе Моуріньйо
Головний тренер італійської Роми Жозе Моуріньйо не зміг бути присутнім 4 листопада на дні народженні своєї доньки. Адже саме цього дня команда португальця грала у Лізі конференцій матч проти норвезького Буде-Глімта.
Вибачення від Моуріньйо
58-річний фахівець вирішив вибачитися перед своєю донькою.
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У своєму інстаграмі Жозе поширив три фото та згадав, що в день появи на світ Тіти він також був на футболі. Тоді він працював асистентом головного тренера у Барселоні. Каталонці грали проти Спортінга з Хіхона.
Моуріньйо запевнив дочку, що він завжди з нею, а також побажав щасливого свята.
Вибачення від Жозе Моуріньйо / Фото instagram.com/josemourinho
Сама ж гра між Ромою та Буде-Глімта була не надто вдалою для португальця. Оскільки його команда ледве уникла поразки, зрівнявши рахунок наприкінці, – 2:2.
До того ж наставник італійського клубу неодноразово висловлював претензії арбітрам. Моуріньйо запевняв, що рефері двічі мав призначати 11-метрові у ворота гостей, але не зробив цього.
- Рома виступає в одній групі з українською Зорею.
- Наразі підопічні Моуріньйо на одне очко випереджають команду з Луганська.
- 25 листопада команди зустрінуться на стадіоні "Стадіо Олімпіко", що у Римі.