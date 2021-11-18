Промоутер Усика розповів, чи відмовиться українець від реваншу з Джошуа заради Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, спростував чутки про можливе скасування реваншу з Ентоні Джошуа заради бою з Тайсоном Ф'юрі. Він заявив, що це просто неможливо.

Виклик для Усика

Промоутер Усика наголосив про важливість реваншу з Джошуа. Наразі українець готується до поєдинку з Ентоні, бо цей бій прописаний в контракті.

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Проте, Усик також би хотів позмагатися з Ф'юрі. В першу чергу український боєць хоче перевірити свої сили та кинути самому собі виклик.

Це великий виклик для нього – провести три бою поспіль з елітними суперваговиками, але він тут заради цього. Він хоче кинути виклик собі,

– сказав промоутер.

За словами Красюка, Усик впевнений в собі, тому хоче позмагатися з Джошуа та знову перемогти його. Як тільки він переможе британця, то одразу перейде до Тайсона Ф'юрі.

Ф'юрі прагне зустрічі з українцем