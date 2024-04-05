А як же реванш з Усиком: промоутер розповів, коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

У столиці Саудівської Аравії 18 травня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії. Після цього, за умовами контракту, має відбутися реванш.

Проте цього може не статися. Принаймні на це вказує риторика промоутерів "Циганського короля" й Ентоні Джошуа.

Читайте також Український чемпіон проведе поєдинок в андеркарді "бою століття" Усик – Ф'юрі

Британське дербі може відбутися у 2024 році

Спочатку Боб Арум заявив, що одного бою може бути достатньо між Усиком та Ф'юрі, якщо британець здобуде впевнену перемогу. Тепер же Едді Хірн розповів, що Ей Джей та "Жадібне пузо" можуть вийти у ринг уже цього року.

Оскільки чемпіонат з дартсу проходить у грудні та січні, я скажу, що бій Ф'юрі проти Ей Джея може відбутися цього року. Тому я скажу, що бій Ф'юрі проти Ей Джея відбудеться першим,

– сказав Хірн.

Раніше реванш бою Усик – Ф'юрі планувався орієнтовно на жовтень 2024 року, тож часу на відновлення до бою з Ей Джеєм у британця практично не залишатиметься, якщо бій все ж таки відбудеться.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі заявляв, що ніколи не вийде у ринг з Ентоні Джошуа, проте зараз його думка змінилася. Про бажання провести бій з "Циганським королем" також заявив уже й сам Ей Джей.