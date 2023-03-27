Життя покарає Ф'юрі за жадібність: промоутер Усика поставив діагноз "Циганському королю"

До великого переліку своїх негативних рис характеру Тайсон Ф'юрі додав жадібність та егоїзм. Велика слава зіграла злий жарт з "Циганським королем".

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика Олександр Красюк назвав винуватця зриву поєдинку за абсолют. Постійні примхи та надмірна жадібність Тайсона Ф'юрі позбавили любителів спорту побачити "Бій століття".

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Красюк: Карма повертається до великого чемпіона

На думку Красюка, Ф'юрі не усвідомлює наслідків своїх вчинків. У подальшому житті "Циганський король" може опинитися на мілині через власну ненаситність до грошей.

"Одного разу Ф'юрі згадав у Instagram, що жодного дня не був у школі. На жаль, у нього не було шансу усвідомити, що жадібність веде до бідності. Це факт. Якщо ти жадібний, то в якийсь момент ти втратиш свої гроші, свій дохід. Ти витратиш гроші, а потім опинишся на мілині через жадібність і егоїзм.

Якщо ти егоїстичний, якщо ти думаєш лише про себе, а твоє его росте щодня, це призводить до поганих речей. Йдеться не тільки про Тайсона, а про всіх, хто поводиться таким чином. Якщо ти зарозумілий, то будеш покараний. Життя покарає тебе, сто відсотків. Якщо ти брешеш, тебе викриють. Якщо ти робиш зло, воно повернеться до тебе. Це дуже прості закони життя. Я думаю, тепер карма повертається до великого чемпіона, великого "Циганського короля", – розповів Красюк.

Зазначимо, що об'єднавчий поєдинок в надважкому дивізіоні не проводився понад 20 років. Останнім абсолютним чемпіоном хевівейту був легендарний Леннокс Льюїс. До можливого поєдинку Усик – Ф'юрі був величезний глядацький інтерес, який міг принести неймовірні прибутки організаторам. Але бажання забрати всі гроші залишили Тайсона Ф'юрі ні з чим.