Дедлайн для Усика: Красюк розповів, коли вирішиться доля поєдинку з Ф'юрі

Епопея з оголошенням "Бою століття" між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі тягнеться майже три місяця. Промоутери боксерів ніяк не можуть поділити майбутні прибутки.

Переговори між представниками боксерів на фінішній прямій. Поєдинок за абсолют вже має дату і місце проведення, але залишилося підписати контракт на мегафайт. З цим виникли труднощі, які повинні вирішитися найближчими днями.

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4 березня – останній дедлайн

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що 4 березня – крайня дата перемовин.

"Субота – це завершальний день, коли переговори між командами Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі мають досягти своєї кульмінації. Субота – це дедлайн, який ми вже встановили.

Це останній дедлайн, коли можна влаштувати бій. У суботу ми дізнаємося, чи відбудеться цей поєдинок, чи ні. У нас уже зарезервовано стадіон "Вемблі". Ми чекаємо на поєдинку від 94 до 100 тисяч глядачів", – сказав Красюк.

Зазначимо, що в разі зриву бою за абсолют, Олександр Усик проведе обов'язковий захист титулу WBA проти англійця Даніеля Дюбуа.

, що останнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі був легендарний Леннокс Льюїс. З тих пір минуло вже майже 23 роки.