Продовжуємо обговорювати з Хірном можливість проведення бою Усика в Києві, – Красюк

Непереможний Олександр Усик мріє знову провести бій в Україні. Олександр Красюк, промоутер українця, розповів, наскільки реальним є бій Усика в Києві.

Саме в Київ на НСК "Олімпійський" Усик запрошував британця Джо Джойса. Останній не спішить приймати пропозицію українця.

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Шанс є!

За словами Красюка, бій Усика в Україні залежить від рівня раціональності такої ідеї.

"Головне питання тут полягає у раціональності. Так, у нас є мрія, яка ще була у братів Кличків. В Усика теж є така ж мрія. Він хоче провести поєдинок у себе на Батьківщині, а також у нас є чудова арена", – сказав Красюк.

За його словами, цілком реально, що Усик проведе бій в Україні. Однак для цього мають зійтися ряд факторів.

Чи є на це шанс? Звичайно є. Наскільки він великий? Потрібно, щоб багато факторів зійшлися, треба виграти торги, а також щоб ситуація по пандемії трохи заспокоїлася,

– додав промоутер.

На завершення Красюк заявив, що постійно спілкується про бій Усика в Україні з главою Matchroom Boxing Едді Хірном.

"Можу сказати, що з Едді Хірном ми такі розмови вели і продовжуємо обговорювати таку можливість", – резюмував промоутер.

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Що відомо про наступний бій Усика

Український боксер – офіційний претендент на титул WBO, який утримує Ентоні Джошуа. Британець, як відомо, прийняв рішення битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Якщо боксери оголосять дату й місце поєдинку, то Усик отримає "зелене світло" для проведення свого поєдинку. Українець може зустрітися з Джо Джойсом за тимчасовий титул WBO.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​