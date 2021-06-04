Промоутер назвав можливих суперників Джошуа, якщо поєдинок з Усиком не відбудеться

Президент Matchroom Boxing, британський промоутер Едді Хірн назвав ймовірних суперників володаря поясів WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) на той випадок, якщо обов'язковий захист проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) все таки не відбудеться.

За його словами, WBO надала сторонам ще тиждень на переговори.

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"Усик – наш пріоритетний вибір. А ми вважаємо за краще не відмовлятися від своїх титулів. Ми зробили Усику дуже навіть чесну, на наш погляд, пропозицію. Так що ніяких домовленостей у нас поки що немає. Джошуа хоче провести з ним бій, ми всі цього хочемо", – сказав Хірн

Ми маємо намір влаштувати цей бій, але якщо не вийде – є інші варіанти. Я все ще переконаний, що повторний бій з Ділліаном Уайтом рано чи пізно відбудеться. Якби не така велика кількість обов'язкових претендентів, думаю, що він би вже відбувся. На третьому місці Енді Руїс. Ну і Луїс Ортіс – той суперник, з яким можна було б побитися в США. Варіанти є,

– підсумував промоутер.

Усик – Джошуа: що відомо