Промоутер Ф'юрі звинуватив Усика у зриві бою з британцем

Співпромоутер чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) Френк Уоррен відреагував на те, що менеджер володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) Егіс Клімас заявив , що об'єднавчий бій зірвався з вини британця

Уоррен заявив, що їм не вдалося влаштувати бій з Олександром Усиком саме через українця.

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"Як я зрозумів, Усик не був готовий битися до кінця травня. Мені сказали, що він буде готовий битися лише наприкінці травня. Що ж робити Тайсону? Сидіти на п'ятій точці?



Ф'юрі повинен був побитися в лютому. Здається, ми оголосили про це у грудні, але WBC ухвалив провести промоутерські торги, тому ми сіли і прийняли рішення про те, що відбуватиметься, доки тривають ці переговори", – сказав проумоутер.

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