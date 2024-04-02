Ф'юрі знову може "злитися": промоутер британця заговорив про відмову від бою з Усиком

У столиці Саудівської Аравії 18 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в "королівській" ваговій категорії. За нього змагатимуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Боксери підписали угоди, в яких передбачається реванш. Проте команда Тайсона Ф'юрі вже роздумує над тим, щоб відмовитися від цієї опції.

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Чергові спроби відмовитися від бою з Усиком

Промоутер британського боксера Боб Арум прокоментував "другу главу епопеї", яка за контрактом є обов'язковою. За словами американця, реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі викличе зацікавленість у поціновувачів боксу лише в тому випадку, якщо перша битва завершиться внічию або близькою перемогою одного з суперників.

"Якщо бій Усик – Ф'юрі буде класичним, то публіка, безумовно, захоче побачити реванш. Він перевершить бій із Джошуа і пройде згідно з контрактом. Але якщо цей поєдинок вийде одностороннім і Ф'юрі переможе? Тоді, можливо, кожен зможе сісти з Його Високоповажністю Туркі Аль аш-Шейхом і домовитися, щоб перейти прямо до бою Ф’юрі – Джошуа.

Якщо Усик виграє поєдинок, я не думаю, що буде такий попит на бій Усик – Джошуа, тому що вони двічі билися, і Усик двічі його переміг. Отже, один бій за раз, це мій девіз", – сказав Арум.

Нагадаємо, що переможець "бою століття" Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном хевівейту за 25 років. Останнім абсолютом був Леннокс Льюїс, але це було ще в епоху трьох поясів.