Промоутер Ф'юрі назвав несподівану дату реваншу Усик – Джошуа

Після того, як було оголошено про бій Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт, стало зрозуміло, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа таки проведуть реванш. Очікувалося, що боксери зустрінуться навесні 2022-го, проте дату бою змістили.

Реванш переносять на літо

У листопаді 2021-го року Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про дедлайн організації реваншу. За його словами, бій мають організувати до 25-го квітня 2022-го зі зміщення на пару тижнів у разі потреби.

Це цікаво Росіянин Гассієв відмовився від бою за статус претендента на пояс Усика

Боб Арум, промоутер Тайсона Ф'юрі, заявив, що реванш Усик – Джошуа відбудеться у червні 2022-го.

Переможець бою проведе поєдинок за абсолют

. Першій бій між Усиком та Джошуа відбувся 25-го вересня 2021 року . Українець переміг рішенням суддів і став чемпіоном світу у важкій вазі.

Арум впевнений, що Ф'юрі здолає Уайта та переконує, що переможець реваншу Усик – Джошуа зустрінеться з Тайсоном у Великій Британії.

Потенційно боксери можуть визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Арум, який не приховує, що вболіває за Усика, вважає, що Едді Хірн, промоутер Джошуа, не зможе завадити організації бою Усик – Ф'юрі.

Якщо Усик знову поб'є Джошуа, Хірну не буде чого сказати. Правильно? Тільки якщо Джошуа поб'є Усика, то Хірн повернеться до справи. Тому немає причин говорити з Хірном про цей поєдинок. Натомість я поговорю про це з Егісом Клімасом, і все буде вирішено за пару годин,

– заявив Арум.