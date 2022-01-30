Промоутер Ф'юрі назвав несподівану дату реваншу Усик – Джошуа
Джерело:FightHype.com
Після того, як було оголошено про бій Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт, стало зрозуміло, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа таки проведуть реванш. Очікувалося, що боксери зустрінуться навесні 2022-го, проте дату бою змістили.
Реванш переносять на літо
У листопаді 2021-го року Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про дедлайн організації реваншу. За його словами, бій мають організувати до 25-го квітня 2022-го зі зміщення на пару тижнів у разі потреби.
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Боб Арум, промоутер Тайсона Ф'юрі, заявив, що реванш Усик – Джошуа відбудеться у червні 2022-го.Важливо. Першій бій між Усиком та Джошуа відбувся 25-го вересня 2021 року. Українець переміг рішенням суддів і став чемпіоном світу у важкій вазі.
Переможець бою проведе поєдинок за абсолют
Арум впевнений, що Ф'юрі здолає Уайта та переконує, що переможець реваншу Усик – Джошуа зустрінеться з Тайсоном у Великій Британії.
Потенційно боксери можуть визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Арум, який не приховує, що вболіває за Усика, вважає, що Едді Хірн, промоутер Джошуа, не зможе завадити організації бою Усик – Ф'юрі.
Якщо Усик знову поб'є Джошуа, Хірну не буде чого сказати. Правильно? Тільки якщо Джошуа поб'є Усика, то Хірн повернеться до справи. Тому немає причин говорити з Хірном про цей поєдинок. Натомість я поговорю про це з Егісом Клімасом, і все буде вирішено за пару годин,
– заявив Арум.
- Донедавна промоутери Усика та Ф'юрі намагалися організувати бій між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу. Тайсон володіє титулом WBC, а в Усика – пояси WBO, WBA, IBF.
- Та раптом промоутер Джошуа заявив, що Ф'юрі не хоче битися з Усиком. Егіс Клімас, менеджер українця, також звинуватив Тайсона у зриві поєдинку.
- У підсумку Ф'юрі оголосив, що зустрінеться з Уайтом.