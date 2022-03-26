Промоутер Джошуа розкрив деталі реваншу проти Усика
Джерело:talkSPORT
Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа. Промоутер британця розповів про нові деталі другого поєдинку.
Хірн: Ми повинні сісти з Олександром Красюком і обговорити ті пропозиції
За словами Едді Хірна, було 4 – 5 пропозицій для проведення поєдинку. Команда Джошуа вдруге хотіла провести бій проти Усика у Великій Британії.
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Також були пропозиції з США та кількох країн Близького Сходу. Хірн заявив, що вони повинні поговорити з Олександром Красюком, щоб обговорити усі деталі.
Команда Джошуа хоче провести поєдинок не пізніше 2 липня.
Ми повинні сісти з Олександром Красюком і обговорити ті пропозиції, які у нас були, і обрати, із якою з них треба рухатися далі. Ми хочемо, щоб бій відбувся до кінця червня, тож, ймовірно, реванш буде в середині або кінці місяця, найпізніше – у першу суботу липня, 2 числа,
– сказав промоутер британського боксера.
- Олександру Усику дозволили виїхати з України під час воєнного стану. Боксер скористався такою можливістю та покинув рідну країну заради підготовки до поєдинку проти Джошуа.
- Сім'я Олександра підтримала боксера.
- Сам Усик вперше звернувся до усіх після виїзду з України. Боксер впевнений, що від нього буде більше користі на ринзі, ніж зі зброєю у руках.