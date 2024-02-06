Промоутер Джошуа розповів, чи закінчить Ф'юрі кар'єру до поєдинку з Усиком

Після того, як Тайсон Ф'юрі взяв чергову відстрочку від поєдинку з Олександром Усиком, у мережі з'явилася інформація, що боксер розмірковує про закінчення кар'єри. Ці заяви прокоментував промоутер Ентоні Джошуа.

Едді Хірн, промоутер Matchroom, висловив свої думки щодо того, що Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру у світлі останньої відстрочки бою з Олександром Усиком. Він також прокоментував його травму.

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Чи закінчить Ф'юрі кар'єру

Він зазначив, що не може говорити від імені Ф'юрі, але вважає, що боксер захоче продовжувати свою кар'єру та довести, що всі спекуляції щодо його можливого відходу зі спорту — несправедливі.

Хірн визнав, що можливість зносу з віком є для всіх, проте він сподівається, що поєдинок відбудеться якнайшвидше.4 лютого відбулися три матчі 23-го туру АПЛ.

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