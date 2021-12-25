Промоутер Джошуа назвав можливу дату та місце проведення реваншу з Усиком

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Олександром Усиком та британським боксером. За його словами, переговори з представником українця мають розпочатися після Різдва.

Хірн: Квітень – найреалістичніша дата

Промоутер британця назвав можливу дату повторного двобою та місце зустрічі боксерів. Вже навесні може відбутися реванш.

Дивіться також Уайт зачекає: Ф'юрі не буде захищати титул у наступному поєдинку

Квітень – найреалістичніша дата для цього бою, але ми ще не визначилися з місцем. У нас є пропозиції з усього світу, але я думаю, що найкращий варіант – Великобританія,

– сказав Хірн.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing зазначив, що вже після Різдва мають відбутися переговори з представником Усика Олександром Красюком.

Також промоутер наголосив, що Джошуа не розглядає варіант із відмовою від повторного поєдинку з Олександром, щоб потім вийти на ринг проти переможця бою між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш