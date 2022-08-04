У вуличному стилі: ефектне промо реваншу Усик – Джошуа
Джерело:твітер Matchroom Boxing
Вже у серпні Ентоні Джошуа вийде на ринг, щоб взяти реванш в Олександра Усика. Вийшло яскраве промо другого поєдинку боксерів.
Підігріли інтерес до реваншу
Промоутерська компанія Matchroom Boxing підігріла інтерес до бою Усик – Джошуа 2. Британський боксер спробує повернути свої чемпіонські пояси, які втратив ще у вересні 2021.
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У промо показано яскраві фрагменти тренувального процесу боксерів. Також у відео увійшов невеличкий момент із першого поєдинку між Усиком та Джошуа.
Показано тренування Джошуа на стадіоні у Саудівській Аравії та підготовку Усика на узбережжі. Наприкінці ролику боксери сходяться на ринзі у Джидді, де відбувається ще один зустріч поглядів.
Промо реваншу Усик – Джошуа
Головне про реванш Усик – Джошуа
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді, що у Саудівській Аравії. Стадіон, де відбудеться боксерський поєдинок, вміщує близько 40 тисяч фанатів. Вже стартував продаж квитків на двобій.
- Олександр зробив подарунок для усіх українців. Боксер викупив права на трансляцію свого поєдинку і безкоштовно хоче передати землякам, щоб кожен його український прихильник міг спостерігати за реваншем у прямому ефірі.
- Олександр Усик продовжує готуватись до реваншу під керівництвом незмінного тренера – Анатолія Ломаченка.
- Після зустрічі Усик повернеться в Україну.