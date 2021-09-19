Тріумфальний матч українців

Український клуб протягом усього матчу мав перевагу у рахунку. Але дозволив супернику впритул наблизитись після провальної третьої партії – 24:8.

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Прометею таки вдалось довести матч до складної перемоги – 65:67 (13:20, 15:21, 24:8, 13:18).

Завдяки успіху Прометей вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Прометей: Харрісон 20 очок + 6 підбирань, Еванс 6, Доу 4 + 4 передачі, Стефенс 20 + 5 підбирань, Сидоров 3 – старт, Петров 6 + 7 підбирань, Лукашов 3, Липовий 3, Кемпбелл 2 + 6 підбирань, Бєліков.

Прометей став першою українською командою, яка вийшла в груповий раунд Ліги чемпіонів через кваліфікацію.

Суперники Прометею у групі

Леново Тенеріфе (Іспанія)

Динамо Сассарі (Італія)

Різен Людвігсбурга (Німеччина)

Вже 5 жовтня Прометей зіграє проти клубу з Іспанії. Раніше в кваліфікації Ліги чемпіонів українська команда перемогла болгарський Левскі (96:56) і чеську Опаву (100:78).