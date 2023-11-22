Застрибнули в зону плей-оф: Прометей у напруженому матчі Єврокубка вирвав перемогу у Венеції

Підопічні Ронена Гінзбурга були близькі до поразки від італійців після першої половини гри. Втім команда показала характер в кінці зустрічі.

Прометей (Україна) – Венеція (Італія) 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)

Український Прометей продовжує свої виступи у баскетбольному Єврокубку 2023-2024. Минулого сезону підопічні Гінзбурга дійшли до півфіналу, пише 24 канал.

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Втім нова кампанія складається для слобожанців більш складно. Команда програла чотири із семи стартових матчів турніру та опинилась поза зоною плей-оф.

У 8 турі Прометей "приймав" у Ризі італійську Венецію, яка мала перед зустріччю ідентичні показники у таблиці. Старт матчу видався важким для українців, які програли дві перші чверті із сумарною різницею очок -4.

Проте кінцівка куди краще далась Прометею. За підсумками третього періоду "червоні" вийшли вперед на два бали, а в останній чверті закріпили свою перевагу – 89:82.

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Перемога дозволила українцям піднятися на шосту сходинку. яка дає право на вихід в 1/8 фіналу Єврокубка. За тиждень, 29 листопада, Прометей завершить програму першого кола виїзною грою проти Ховентута. Іспанці йдуть зовсім поруч, на сьомому місці.

Відео матчу Прометей – Венеція: