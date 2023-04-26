За крок від сенсації: Прометей впустив путівку у фінал Єврокубка на останній хвилині

Команда Ронена Гінзбурга невдало провела другу та третю чверті у грі проти Тюрк Телекома. Українцям вдалось створити камбек на фініші, але перемоги вони не втримали.

Прометей (Україна) – Тюрк Телеком (Туреччина) 74:76 (25:16 / 13:25 / 18:20 / 18:15)

Цього сезону Прометей дебютував у Єврокубку. Команда з Кам'янського через війну не виступає в Україні, приймаючи своїх суперників у Ризі (Латвія), пише 24 канал.

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Це не заважало українцям вдало показувати себе на міжнародній арені. На груповій стадії Єврокубка Прометей впевнено виграв групу, здобувши 14 перемог у 18-ти іграх.

Вдалий початок Прометея

При цьому у плей-офф підопічні Гінзбурга майже не помічали Гамбург та Промітеас, дійшовши до півфіналу. Там українцям випало грати проти представника Туреччини Тюрк Телекома.

Перша чверть була за Прометеєм (25:16), але після цього українці віддали ініціативу супернику. У другій чверті Тюрк Телеком показав відсоток влучання 52%, тоді як у нашої команди він дорівнював 13%.

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Провал на фініші та майже камбек

Другу та третю чверть команда з Кам'янського, реалізувавши вдвічі менше триочкових кидків – 4 проти 8. Таким чином перед останнім періодом Прометей поступався у 5 очок.

Тюрк Телеком збільшував свою перевагу до +7, але на фінішному відрізку зумів створити камбек, взявши вісім очок. Триочковий від Стефенса вивів Прометей вперед за хвилину до фінішу (74:73).

Поступаємось за півхвилини до кінця

Втім, вирішальну атаку все ж таки провели турки. За півхвилини до кінця гри Тейлор приніс Тюрк Телекому переможні два бали та вихід у фінал. Ще і Джонс закинув штрафний під завісу.

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Таким чином, у своєму дебютному сезоні Прометей залишає Єврокубок на стадії 1/2 фіналу. У свою чергу Тюрк Телеком виходить у перший для себе фінал, де поміряється силами з іспанським суперником. Ним стане або Гран Канарія, або Ховентут.

Цікавий факт. Це другий півфінал Єврокубка для українських команд. Раніше у 2013 році до цієї стадії доходив Будівельник, який за крок до фіналу програв іспанській Учуе.