Прометей здобув важливу перемогу в Єврокубку: відеоогляд вольового матчу в Італії
Джерело:сайт БК Прометей
Чемпіон української Суперліги Прометей перемогою завершив перше коло Єврокубка. Підопічні Гінзбурга претендують на вихід до 1/8 фіналу.
Венеція (Італія) – Прометей (Україна) 71:75
Поєдинок 9-го туру групового раунду Єврокубка впевненіше розпочали господарі майданчика італійці. Вже на 6-й хвилині перевага баскетболістів Венеції досягла 10 очок.
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Втім, вже перед перервою "червоно-білі" скоротили відставання до п'яти очок – 19:14. Другу чверть українська команда теж не може записати собі в актив. Баскетболісти продовжували хибити із меж периметра.
Перебіг матчу змінився у третій чверті, яку Прометей завершив з перевагою у 11 очок. Вирішальною стала остання 10-хвилинка. Перемога української команди була на "волосині", коли Венеція скоротила відставання до одного очка. Проте кілька влучних штрафних кидків від гостей зняв питання про переможця.
У підсумку Прометей здобув вольову перемогу у Єврокубку з рахунком 75:71.
Відеоогляд матчу Венеція – Прометей
Українська команда після першого кола займає четверту сходинку. До 1/8 фіналу Єврокубка вийдуть по вісім найсильніших команд з двох груп.Варте уваги! Свій перший матч другого кола групового раунду Прометей проведе 11 січня проти литовського Лієткабелісу. Очний поєдинок команд у першому колі закінчився перемогою української команди з рахунком 82:71.
Становище команд
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|П
|ОЧКИ
|1
|Ховентут
|9
|6
|3
|744-699
|2
|Бур
|9
|6
|3
|754-747
|3
|Венеція
|9
|5
|4
|704-669
|4
|Прометей
|9
|5
|4
|775-776
|5
|Бурсаспор
|9
|5
|4
|730-742
|6
|Ульм
|9
|5
|4
|762-789
|7
|Брешія
|9
|4
|5
|728-708
|8
|Лієткабеліс
|9
|4
|5
|712-735
|9
|Клуж-Напока
|9
|3
|6
|775-790
|10
|Цеведіта Олімпія
|9
|2
|7
|761-800