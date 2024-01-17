Прометей розгромив суперника з Литви у Єврокубку: відеоогляд феєрії від українців

Команда Ронена Гінзбурга зробила важливий крок назустріч плей-оф. Українці майже не помітили новачка Єврокубка, здобувши восьму перемогу на груповій стадії.

Прометей – Вулвз 91:64 (29:15 / 20:14 / 21:23 / 21:12)

Баскетбольний клуб Прометей проводить свій другий сезон у Єврокубку. Минулого року слобожанці вдало виступили, дійшовши аж до півфіналу, пише 24 канал.

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Зараз же команда Ронена Гінзбурга має більше проблем. У 14-ти турах групової стадії українці виграли лише половину матчів. Матч проти литовського Вулвз був важливим з точки боротьби за путівку в плей-оф.

На щастя, Прометей не мав проблем із дебютантами Єврокубка. Український клуб впевнено виграв три з чотирьох періодів і лише у третій чверті поступився "вовкам" двома очками.

У підсумку українці розгромили литовців з різницею аж у 25 балів. Найбільш результативним у складі Прометея став американець Рональд Марч, котрий набрав 16 балів та двічі влучно виконав триочковий кидок.

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Перемога дозволила Прометею за три тури до фінішу майже гарантувати собі вихід у плей-оф. Команда йде шостою і випереджає найближчого переслідувача на дві перемоги. Успіх українців в наступному турі або осічка Венеції виведе клуб далі.

Нагадаємо, що 1-2 місця груп напряму потрапляють у чвертьфінал Єврокубка. Натомість команди з 3 по 6 позиції зіграють у стиковому раунді за право пройти в 1/4 фіналу.

Відеоогляд матчу Прометей – Вулвз: