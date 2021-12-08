Прометей достроково вийшов в плей-ін баскетбольної Ліги чемпіонів

Чемпіон України з баскетболу Прометей достроково вийшов до раунду плей-ін Ліги чемпіонів. Все завдяки домашній перемозі над італійським Сассарі.

Достроковий вихід

Для гарантії дострокового виходу до раунду плей-ін Прометею необхідно було з будь-яким рахунком виграти матч проти італійського клубу.

Першу чверть Прометей виграв з рахунком 27:15. Запорукою такого успішного дебюту гри стали реалізовані 6 із 7 дальніх кидків (проти одного влучного триочкового в суперників).

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Під час другої чверті Прометей зумів розвинути свою перевагу до 21 очка, але за останні хвилини гості зуміли трохи відігратися, пішовши на перерву за рахунку 45:32.

Третю чверть Прометей розпочав із ривка 14:2, завдяки чому розвинув свою перевагу до 25 очок, яку на цей раз зберіг до перерви – 65:41.

В останній чверті гості остаточно "посипались" і Прометей спокійно довів матч до перемоги.

Прометей (Україна) – Сассарі (Італія) 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

В останньому турі Прометей на виїзді 21 грудня зіграє проти німецького Різена Людвігсбурга, але ця гра вже не матиме жодного турнірного значення – наша команда залишиться третьою у групі.

У плей-ін (серія до двох перемог) у січні Прометей зіграє проти другої команди групи B (претендують Хапоель Єрусалим, Каршияка та Сталь Острув Велькопольскі). Переможець протистояння увійде до топ-16 Ліги чемпіонів.