Першим почав бійку

Бійка за участі Соловйова сталася ввечері 21 грудня в центрі Москви.

Спочатку була версія, що Соловйов заступився за свою дівчину Анну Сидорову – дворазову чемпіонку Європи з керлінгу. Нібито на них напали троє невідомих, які сильно і побили фігуриста.

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Однак згодом було опубліковано відео інциденту. на ньому видно, як троє чоловіків курять на вулиці. До них підійшла одна з дівчат разом з Анною Сидоровою з проханням дати прикурити. Саме після цього і сталася словесна перепалка, до якої приєднався Соловйов, коли вийшов на вулицю.

Але саме спортсмен першим вдарив – штовхнув у груди чоловіка, що і призвело до бійки. В один з моментів Соловйова сильно штовхнули в груди, від чого він впав спиною на землю.

Після побиття Соловйова госпіталізували. Спочатку повідомлялося, що в нього діагностували гематому головного мозку. Згодом медики уточнили діагноз – забій головного мозку середньої тяжкості та незначний субарахноїдальний крововилив. В лікарні він пробуде мінімум тиждень.

Поліція затримала трьох учасників бійки. Але на 48 годин затримали лише двох з них, які й приймали найбільш активну участь в бійці.

Нагадаємо, Дмитро Соловйов – олімпійський чемпіон 2014 року у командних змаганнях фігуристів.