Прокляття плей-офф: Україна провалила всі стикові матчі у відборах на чемпіонати світу

Збірна України всьоме бере участь у відборі на чемпіонат світу з футболу. Тільки одного разу Україна змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу, поїхавши на Мундіаль-2006 у Німеччині.

Прокляття плей-офф

У кваліфікації на ЧС-2006 "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна виграли групу, випередивши Туреччину, Данію, Грецію, Албанію, Грузію та Казахстан. Україна здобула пряму путівку на чемпіонат світу.

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Тільки одного разу у відборі на чемпіонат світу Україна не змогла посісти перше або друге місце. Йдеться про відбір на ЧС-2018, в рамках якого українці фінішували третіми.

Окрім відбору на ЧС-2022, Україна брала участь у чотирьох плей-офф відбору на чемпіонат світу. Всі стикові поєдинки "синьо-жовті" програли.

Результати України у плей-офф відборів на ЧС-2022

Відбір на ЧС-1998: Хорватія – Україна (2:0, 1:1)

Відбір на ЧС-2002: Україна – Німеччина (1:1, 1:4)

Відбір на ЧС-2010: Греція – Україна (0:0, 1:0)

Відбір на ЧС-2014: Україна – Франція (2:0, 0:3)

Новий формат відбору для України

. Всього збірна України 8-й раз зіграє у раунді плей-офф відборів на чемпіонат світу чи Європи. Тільки одного разу "синьо-жовті" долали цю стадію у рамках відбору на Євро-2016.

Україна дебютує у новому форматі відбору на чемпіонат світу. До ЧС-2022 у стикових раундах команди зустрічалися з одним суперником, з яким у двох матчах визначала, хто поїде на чемпіонат світу.

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Відбір на ЧС-2022 змінений через створення турніру Ліга націй, який дав шанс зіграти у плей-офф відбору ще двом командам – Австрії та Чехії. Ці збірні не змогли посісти перше або друге місце у відборі, але зіграють у плей-офф завдяки результатам у Лізі націй-2020.

У плей-офф візьмуть участь 12 команд, які розділені на два кошики по 6 збірних – сіяні та несіяні. Формат плей-офф відбору на ЧС-2022 складатиметься з трьох шляхів – А, В, С.

У кожному зі шляхів буде по чотири команди. Переможці півфіналів вийдуть до фіналів своїх шляхів, де й розіграють путівку на Мундіаль.

У півфіналах відбору сіяні гарантовано зустрінуться з несіяними. Наприклад, збірна Україна серед числа несіяних, тому у півфіналі зіграє проти однієї із сіяних команд (Італія, Португалія, Швеція, Шотландія, Уельс).

Усі стадії плей-офф складаються з одного поєдинку. Несіяні команди півфінальні матчі гарантовано грають на виїзді. Хто буде господарем фіналу – визначить жеребкування, яке відбудеться 26-го листопада.