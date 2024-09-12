Збірна України може залишитися без тренера до кінця 2024 року: які шанси на звільнення Реброва

Сергій Ребров опинився на межі звільнення зі збірної України після невдалих матчів на Євро та у Лізі націй. Втім УАФ видає тренеру повний кредит довіри.

Збірна України провалила старт у Лізі націй 2024-2025. У матчах проти Албанії та Чехії "синьо-жовті" набрали 0 очок, через що опустились на останнє місце у групі, пише 24 Канал.

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Ребров на волосині

Через це чимало фанатів та журналістів почали вимагати відставки Сергія Реброва. Сам тренер заявив, що не планує йти у відставку, а президент УАФ Андрій Шевченко висловив йому повну довіру.

Перед штабом Реброва було поставлене завдання виходу України на чемпіонат світу-2026. Тим не менш, невдалі виступи у Лізі націй можуть зменшити наші шанси у цій боротьбі.

Тому не виключено, що до кінця цього року Сергій Станіславович може залишитись без роботи. Правда, експерти не вірять у такий перебіг подій.

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Коефіцієнт на те, що Ребров залишить збірну України до 1 січня 2025 року, є 2,50. Якщо ж ви вірите, що Сергій Станіславович збереже свою посаду на наступний рік, то ваш коефіцієнт 1,50.

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Матчі групової стадії Ліги націй завершаться у листопаді, а вже у грудні Україна дізнається суперників по кваліфікаційній групі на ЧС-2026. Наша збірна скоріш за все буде посіяна з другого кошика. Для прямого виходу на Мундіаль треба буде перемогти у відбірковій групі.

У свою чергу другі місця та чотири збірні з Ліги націй розіграють між собою ще чотири путівки у стикових матчах. Сам чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, що Ребров очолив збірну України у червня 2023 року. За цей час команда відіграла 18 матчів під його керівництвом – 8 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок. На Євро-2024 наша команда не вийшла з групи, посівши останнє місце у групі.