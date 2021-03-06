Чи продовжить Владислав Сіренко свою переможну ходу – анонс чемпіонського бою проти Соколовскі

У суботу, 6 березня, свій черговий бій на професійному ринзі проведе український боксер Владислав Сіренко. Він захищатиме свій титул WBC Asia. Цього разу йому протистоятиме поляк Каміл Соколовскі. Все, що варто знати про цей бій – у матеріалі Спорт 24.

Бій Сіренка та Соколовського не можна назвати рівноцінним. Польський боксер не є одного рівня з потужним українським проспектом.

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Про це свідчить хоча б те, що на професійному ринзі 32-річний Каміл Соколовскі програв 20 боїв, здобув лише 10 перемог та 2 поєдинки звів унічию. У вересні 2020 року поляка за очками здолав інший українець – Віктор Вихрист.

Натомість 26-річний Владислав Сіренко виграв усі свої 15 поєдинків на професійному рингу, 13 з яких завершив нокаутом. Останній свій бій Сіренко провів 13 грудня 2020 року, коли у важкому бою переміг Костянтина Довбищенка за титул WBC Asia.

Єдиний позитив у кар'єрі польського боксера – він протистояв таким боксерам, як Ділліан Вайт, Лукас Браун, Девід Прайс, Кеш Алі. Це відзначав і сам Сіренко.

"Дуже хороший джорнімен. Людина, яка провела дуже багато боїв. Має хороший досвід. Моє завдання – отримати цей досвід", – розповів Сіренко.

Перед боєм обоє боксерів пройшли обов'язкову процедуру зважування. Український боксер виявився важчим за свого суперника – 110,4 кілограма проти 106,2 кілограма.

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Експерти майже не сумніваються у перемозі Сіренка. Про це свідчить і відповідний коефіцієнт 1,01. На перемогу Соколовского приймають з коефіцієнтом 16, а нічия в цьому поєдинку оцінена в 34.

Відтак краще звернути увагу на те, як саме закінчиться цей бій – достроково чи рішенням суддів. Дострокова перемога Сіренка (сюди входять як і нокаут, так і відмова суперника) – 2,80, а перемога українця по очках – 1,38. Щодо поляка, то коефіцієнти на дострокову перемогу – 29, а рішенням суддів – 21.