Тактична поразка: Продексім не створив диво у матчі з Інтером у Лізі чемпіонів – відео

У п'ятницю, 19 лютого, український Продексім зіграв матч 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів проти європейського гранда Мовістар Інтер. Херсонці вилетіли з єврокубків.

Мовістар Інтер – Продексім 4:2

Голи: Сальдісе, 16, Борха, 33, Сесільо, 39, Хесус Гарсія, 40 – Зварич, 31, Пола, 33 (авт.)

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Українці активніше розпочали поєдинок, чим неабияк здивували суперника. Однак на довго запалу футзалістів херсонського клубу не вистачило. Після цього ініціативу перехопили іспанські гравці.

За чотири хвилини до завершення першої 20-хвилинки Сальдісе випередив опікуна та головою прошив сітку воріт Ципуна, який до цього діяв просто безпомилково – 1:0.

Херсонці змарнували чудові нагоди не лише зрівняти, а й вийти вперед у рахунку. Але удари Роніньо та Зварича були неточними.

Перша частини гри завершилась мінімальною перевагою господарів майданчика.

Тактична поразка тренера Продексіма

На другу половину матчу Продексім вийшов вкрай вмотивованим. Футзалісти з України стрімко кинули в атаку, оголивши захист, тому гра чемпіона України виглядала доволі сумбурною. Голкіпер Ципун просто неймовірну кількість разів рятував власні володіння.

Автор першого голу у зустрічі міг оформити дубль, але не реалізував вихід сам на сам. Тут подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Роніньо перехопив передачу суперника та вибіг у швидку контратаку. Грузин не став егоїстично пробивати у ворота суперника, а віддав передачу на вільного Зварича, який спрямував м'яч прямо у кут володінь іспанського гранда – 1:1.

У наступній атаці все той же Роніньо став справжнім невдахою. Футзаліст помилився при обробці, віддавши м'яч Борсі, який вдало реалізував вихід віч-на-віч з Ципуном – 2:1 Мовістар вдруге вийшов вперед у зустрічі.

Після цього головний наставник Продексіма Андре Броканело зняв воротаря та випустив п'ятого польового, що принесло свій результат. Шотурма з ауту прострілював у штрафний суперника, але м'яч після рикошету від Поли полетів прямо у сітку воріт Інтера – 2:2.

На останні хвилині зустрічі український Продексім знову зняв голкіпера, але цього разу таке рішення тренера стало помилковим. Шотурма обрізався і подарував Сесільо можливість забити у порожні ворота – 3:2.

А крапку у зустрічі поставив воротар Мовістара Хесус Гарсія, який вибив м'яч з рук прямо у порожні ворота українців – 4:2 впевнена перемога Мовістар Інтер. Наставник Продексіма провалив кінцівку матчу своїм рішенням.

Єдиний представник України в футзальній Лізі чемпіонів залишає турнір, зупинившись за крок від "Фіналу восьми".

Цікаво, що ще жодного разу в історії українського футзалу наші команди не виходили до цієї стадії.

Мовістар Інтер – Продексім відеоогляд