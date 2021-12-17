Проблемне зважування: російському боксерові довелося знімати спідню білизну – комічне відео

Російський боксер Артур Бетербієв не зміг укластися у ліміт свого дивізіону під час церемонії зважування перед боєм проти американця Маркуса Брауна. Йому довелося вдаватися до крайнощів та знімати спідню білизну.

Не допомогло навіть роздягання

Офіційна церемонія зваження була нервовою для російського боксера. Йому довелося стати на ваги повністю оголеним.

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Проте навіть відсутність спідньої білизни не допомогла спортсменові.

Ваги під ним показали 79,453 кілограма, що на 75 грамів більше за ліміт напівважкого дивізіону. Він ризикував втратити всі свої чемпіонські титули.

Відео зважування

Спортсменові дали кілька годин, щоб зігнав зайву вагу. Зрештою, росіянину все ж таки вдалося з цим впоратися.

Натомість у суперника Бетербієва проблем зі зважуванням не виникло.

Официальная церемония взвешивания прошла для Артура Бетербиева не без проблем. Россиянин не уложился в лимит категории с первого раза, даже невзирая на то, что разделся догола. Он показал перевес в 90 грамм и рисковал лишиться титулов на весах, но со второго раза Артур сделал вес, показав на весах необходимые 79,3 кг. У Брауна проблем с весом не возникло. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/article-4548345-artur-beterbiev-markus-braun-kogda-boj-vo-skolko-boj-gde-smotret-onlajn-translyaciya-18-dekabrya.html?utm_source=copypaste

Поєдинок між Бетербієвим та Брауном відбудеться 17 грудня у Монреалі.