Пробігти все поле за 11 секунд: 43-річний Буффон яскраво відсвяткував гол команди – відео
Джерело:Твітер Парми
Джанлуїджі Буффону вже 43 роки, а він далі грає футбол та перебуває у відмінній формі. Легендарний голкіпер емоційно відсвяткував гол своєї команди.
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Справжній спринт видав Джанлуїджі Буффон у грі 2-го туру Серії В. Парма у домашньому матчі переграла Беневенто завдяки голу на 90+7 хвилині зустрічі.
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43-річний Буффон влаштував шалений забіг від власних воріт до володінь суперника. Легендарний голкіпер хотів разом із партнерами по команді відсвяткувати взяття воріт та перемогу у поєдинку. Щоб подолати цю дистанцію Джанлуїджі знадобилось лише 11 секунд.
Офіційний твітер-акаунт Парми виклав відео забігу Буффона та кумедно підписав ролик: "Ми думаємо, що Джанлуїджі Буффон минулої суботи поставив особистий рекорд на стометрівці".
Відео голу Парми та забігу Буффона
- Буффон із початку липня 2021 року повернувся у Парму. Джанлуїджі підписав 2-річний контракт.
- У новому сезоні-2021/2022 провів за клуб два матчі, у яких пропустив два голи. Один поєдинок відстояв на нуль.