12 футболіст на полі

Після розіграшу штрафного удару м'яч після передачі футболіста відскочив до штрафного майданчика, де повз пробігала собака. У підсумку м'яч від собаки рикошетом відскочив у ворота, що викликало неймовірний захват на трибунах серед уболівальників.

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Звичайно ж, такий гол зарахований не був – за правилами футболу, в момент торкання м'яча під час матчу не футбольними командами, а суддею або іншими об'єктами, котрі приймають участі в матчі, матч повинен бути зупинений і призначений вільний удар або спірний м'яч.

У коментарях пожартували, що такого нападника обов'язково потрібно заявити на наступний матч, адже собака відмінно відкрилася під передачу і замкнула навіс, що змогли б зробити не всі професійні футболісти в даному епізоді.

Відео голу собаки