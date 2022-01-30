Підручний: Загалом – все добре та комфортно

За словами Дмитра, команді вже вдалося адаптуватися до різкої зміни часових поясів.

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"У перший день було трішки ніяково. Але ми завчасно готувались до змін, і вже в Антхольці намагалися зміщувати свій розпорядок дня на пів години – годину: раніше вставали, і раніше лягали. До того ж, коли сюди їхали, ми рано встали, після цього, коли у Пекіні була ніч, намагалися поспати у літаку – і це вийшло", – сказав Підручний.

Дмитро завинив, що з самого початку команда намагалася налаштуватися на місцевий час.

Коли їхали до Олімпійського селища, то намагалися не спати, лягли лише ввечері. Вранці встаю без труднощів. Не знаю як в інших командах, але у нас з цим проблем немає – всі більш-менш переналаштувались на місцевий час,

– зазначив біатлоніст.

Капітан чоловічої збірної поділився враженнями про умови в Олімпійському селищі.

"Загалом, нічого особливого – стандартні хороші умови. Сказати щось погане – не можу. Є деякі моменти, але вони бувають у будь-якому готелі. Кімната простенька, тут є все найнеобхідніше. Загалом – все добре та комфортно. Не потрібно далеко ходити, все близенько: до їдальні, до транспорту на стадіон, до тесту, до пральних машин, до фітнесу – все в межах п’яти-семи хвилин. Немає жодних нарікань, все відбувається швидко, немає черг", – запевнив спортсмен.

Дмитро також розповів про харчування спортсменів.

Вибір є: не такий великий, як би хотілось, але його достатньо. Не знаю, звичайно, що буде за тиждень-два, чи не приїдяться мені ці страви, але поки що нормально,

– додав Підручний

До речі. Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого. Біатлонні старти розпочнуться вже 5 лютого.