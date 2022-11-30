У кого більше: які призові отримали українські тенісисти за сезон
ATP та WTA оприлюднили фінальні дані щодо призових тенісистів за 2022 рік. Українським спортсменам не вдалося цього року перетнути межу в мільйон доларів призових.
Однак є спортсменка, яка наблизилася до цієї цифри майже впритул. Лідеркою серед українців за отриманими призовими стала Ангеліна Калініна. Тенісистка цього року змогла заробити на корті 892 767 доларів, з них 44 613 – у парних турнірах.
Зауважте Експершу ракетку світу звинуватили в махінаціях із криптовалютою
Хто з українців заробив найбільше в цьому сезоні
Водночас друге місце посіла Марта Костюк з призовими в розмірі 797 983 долари. А парні турніри принесли українській спортсменці 129 346 доларів.
Топ 5 українок за призовими в цьому сезоні (одиночний і парний розряди):
- Ангеліна Калініна – 892 767 доларів;
- Марта Костюк – 797 983 долари;
- Людмила Кіченок – 477 806 доларів;
- Леся Цуренко – 461 315 доларів;
- Даяна Ястремська – 485 220 доларів.
Тоді як серед чоловіків найбільше на корті заробив Ілля Марченко – 80 035 доларів, з яких 4 041 долар – у парних турнірах. А друге місце серед українських тенісистів дісталося Віталію Сачку. Спортсмен цього сезону отримав призовими 78 620 доларів, серед яких 7 492 долари – у парі.
Топ 5 українців за призовими в цьому сезоні (одиночний і парний розряди):
- Ілля Марченко – 80 035 доларів;
- Віталій Сачко – 78 620 доларів;
- Денис Молчанов – 55 146 доларів;
- Олексій Крутих – 45 047 доларів;
- Олег Приходько – 30 871 долар.
Хто зі світових тенісистів отримав найбільші призові
Додамо, що загалом у чоловічому турі лідером цьогоріч став Новак Джокович з шаленими призовими у розмірі 9 934 582 долари. Ба більше, за перемогу на Підсумковому чемпіонаті сербський спортсмен отримав рекордні призові в історії тенісу.
А лідеркою серед жінок на корті стала Іга Свьонтек. Польська спортсменка отримала 9 875 525 доларів.