Прийом з карате: одноклубник Зінченка у стрибку вдарив суперника ногою в обличчя – відео
3 липня 2021 , 13:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Бразилії залишилась у меншості в матчі 1/4 фіналу Кубка Америки проти Чилі. На 48-й хвилині червону картку отримав нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус.
Ногою в лице
Жезус прямою ногою влетів у гравця суперника, за що заслужено отримав червону картку.
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Відео моторошного фолу Жезуса
Примітно, що при Тіте на посаді головного тренера бразильців за 59 матчів з поля видаляли тільки Жезуса. Минулого разу форвард не дограв до фінального свистка фінал Кубка Америки-2019.
Матч завершився перемогою збірної Бразилії з рахунком 1:0. 6 липня о поєдинку 1/2 фіналу турніру Бразилія – Перу команди з'ясують одного з фіналістів Копа Америка.