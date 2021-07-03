Прийом з карате: одноклубник Зінченка у стрибку вдарив суперника ногою в обличчя – відео

Збірна Бразилії залишилась у меншості в матчі 1/4 фіналу Кубка Америки проти Чилі. На 48-й хвилині червону картку отримав нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус.

Ногою в лице

Жезус прямою ногою влетів у гравця суперника, за що заслужено отримав червону картку.

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Відео моторошного фолу Жезуса

Примітно, що при Тіте на посаді головного тренера бразильців за 59 матчів з поля видаляли тільки Жезуса. Минулого разу форвард не дограв до фінального свистка фінал Кубка Америки-2019.

Матч завершився перемогою збірної Бразилії з рахунком 1:0. 6 липня о поєдинку 1/2 фіналу турніру Бразилія – Перу команди з'ясують одного з фіналістів Копа Америка.