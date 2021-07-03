Ногой в лицо

Жезус прямой ногой влетел в игрока соперника, за что заслуженно получил красную карточку.

Как это было Бразилия героически вышла в полуфинал Копа Америка: видео победы Неймара и Ко

Видео жуткого фола Жезуса

Примечательно, что при Тите на посту главного тренера бразильцев за 59 матчей с поля удаляли только Жезуса. В прошлый раз форвард не доиграл до финального свистка финал Кубка Америки-2019.

Матч завершился победой сборной Бразилии со счетом 1:0. 6 июля в поединке 1/2 финала турнира Бразилия – Перу команды выяснят одного из финалистов Копа Америка.