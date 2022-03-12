Приємних сновидінь, бл*ть, – Харлан звернулась до росіян на тлі обстрілу окупантами Миколаєва

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан не стримує емоцій та слів у своїх зверненнях до "зомбованого" народу Росії. Фехтувальниця вкотре показала бомбардування її рідного Миколаєва.

Рідне місто Харлан під обстрілами

Одна з найкращих фехтувальниць світу знову поділилась зі своїми підписниками в інстаграмі світлинами та відео обстрілів рідного міста. Ольга Харлан сама родом із Миколаєва, що став одним із епіцентрів війни в Україні, яку розв'язала Росія.

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Харлан звернулась до росіян, які горюють за інстаграмом, який перестане працювати у країні-агресорці. Ольга у сторіс зазначила про спокійний сон у росіян, коли українці змушені ночами ховатись від бомбардувань у підвалах та бомбосховищах.

Мій рідний Миколаїв зараз… А ви, напевно, насолоджуєтесь останніми хвилинами в інстаграмі і майже спите... Приємних сновидінь, бл*ть,

– написала українська шаблістка.

Ольга з рідною сестрою та її маленьким сином змогли вибратись із України в Італію до бойфренда Харлан. Однак у Миколаєві залишились інші рідні фехтувальниці.

Відзначимо, що Харлан є однією з найбільш активних українських спортсменок, яка висвітлює правду про війну в Україні. Вона коментує зустрічі Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, слова Сергія Лаврова, показує реалії військових дій та різко висловлюється у сторону росіян.

Не встигла Ольга приїхати в Італію, як вже давала інтерв'ю італійській пресі.