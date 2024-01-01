Ми звільнимо наші міста, – Кличко привітав українців з Новим 2024 роком – відео

Свята – це чудова нагода звернутися до близьких, щоб побажати їм усього найкращого та нагадати про їх важливість у вашому житті. Публічні ж люди звертаються до більш широкої аудиторії.

Зараз вони у своїх соцмережах активно вітають підписників із Новим роком. Виключенням не став і легендарний боксер Володимир Кличко.

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Привітання Володимира Кличка з Новим роком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі привітав українців з Новим роком. Він закликав своїх земляків боротися за свою свободу та заявив, що 2024 рік стане кроком до головної перемоги, про яку мріють всі наші громадяни.

"Ось і він, 2024 рік. Цього року ще нічого не написано. Усе залежить від того, що ми робимо кожного дня цього нового року. Так воно і є: плануємо по роках, рахуємо по кварталах, а діємо щоденно.

Я хочу побажати вам всього найкращого. Вам, вашим близьким. Я бажаю вам нових ідей, нового досвіду та нової енергії для вирішення ваших викликів. Якими б важкими не були часи, ніколи не втрачайте віри. Цього року знову є 365 причин сподіватися.

Цього року моя країна, Україна, зробить усе можливе, щоб забезпечити свою долю. Усім українцям я кажу: продовжуйте боротися. Всі наші зусилля окупляться. Усі наші загиблі сестри й брати загинули не марно, а за вічну справу: свободу. Цей рік – наш рік. Ми звільнимо наші міста, повернемо наших депортованих дітей і станемо на крок ближче до перемоги, до свободи. Щасливого Нового року! Продовжуйте битися!

– заявив Кличко.

Дивіться відео з привітанням Володимира Кличка

Нагадаємо, що напередодні Нового року Володимир Кличко разом зі своїм братом Віталієм передав чергову допомогу для українських воїнів на передову. Легендарні боксери привезли нашим захисникам та захисницям дрони та установки РЕБ, які допоможуть звільнити українську землю від окупантів.