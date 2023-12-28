Щоденно наші військові на передовій потребують дрони для боротьби з російськими загарбниками. Сучасні пристрої відіграють важливу роль на фронті.

До теми 47 бригада, яка боронить Авдіївку, отримала 100 дронів від братів Кличків

Все для фронту

Нову партію замовлених дронів отримали українські військові від Володимира Кличка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Мій брат Володимир передав сьогодні 7 установок РЕБ нашим захисникам на схід України. І пристрої вже вирушили до бійців на фронт. Також ми отримали нову партію раніше замовлених дронів. 80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3 передамо чотирьом військовим підрозділам на передову на Донбас,

– написав Віталій Кличко в інстаграм.

Володимир Кличко передав допомогу військовим: дивіться відео

Зазначимо, що подібні дрони дуже ефективно знищують ворога, який штурмує українські позиції. А засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) дозволяють протидіяти ворожим літальним засобам.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко рішуче засудив рішення МОК допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024. За словами легенди боксу, "нейтральний" статус необхідний, щоб приховати воєнні злочини.