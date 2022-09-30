Принциповий матч Верес – Рух розпочався із затримкою: у чому причина

Матч Верес – Рух розпочав розіграш 5-го туру УПЛ. Поєдинок у Рівному розпочався із затримкою через загрозу ракетного удару.

Футбол в умовах воєнного стану

О 12:34 (за 26 хвилин до початку матчу) у багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Рівненська область не стала виключенням.

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Через це офіційні особи поєдинку, команди та персонал клубів спустився до бомбосховища на реконструйованому стадіоні "Авангард".

О 13:02 пролунав відбій тривоги, тому команди вийшли на передматчеву розминку. А сама зустріч відбулась із запізненням.

Нагадаємо, що це перший за 5 років матч для Вереса на рідному стадіоні. Востаннє на ньому грали рівняни ще 27 травня 2017 року, коли Верес розписав нульову мирову з черкаським Дніпром у розіграші Першої ліги України.

Перша частина зустрічі закінчилась перемогою Вереса над Рухом 2:1. Слід відзначити другий гол рівнян зі штрафного у виконанні Дмитра Кльоца. Грубу помилку допустив голкіпер львівського клубу Юрій Паньків.

Це вже не перший випадок повітряної тривоги на матчі Руха. До цього зустріч проти Металіста тричі переривали через ракетку загрозу.