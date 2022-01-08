Прима провалив початок змішаної естафети для України: переплутав коврик та тричі промахнувся

Збірна України з біатлону в змішаній естафеті на тапі Кубка світу в Оберхофі фінішували лише десятою. Хоча могла претендувати й на вищі місця.

Першим серед українців стартував Артем Прима. Його виступав видався вкрай невдалим для команди.

Ще під час першого вогневого рубежу Прима переплутав коврики, звідки мав стріляти. Правда він швидко виправив свою ж помилку і обійшлося без штрафів. Та деякий час це зайняло.

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А вже під час самої стрільби Прима використав усі три додаткові патрони. Тож на трасу повернувся останнім з відставанням від лідера на 38 секунд.

До другої стрільби українець підійшов із ще більшим відставанням у 55 секунд. А передав естафету він Дмитру Підручному на 20-й позиції, з відставання від першого місця у понад одну хвилину.

Згодом Україні вдалося дещо скоротити відставання. У підсумку наші біатлоністи фінішували на десятому місці.