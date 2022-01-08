Першим серед українців стартував Артем Прима. Його виступав видався вкрай невдалим для команди.

Ще під час першого вогневого рубежу Прима переплутав коврики, звідки мав стріляти. Правда він швидко виправив свою ж помилку і обійшлося без штрафів. Та деякий час це зайняло.

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А вже під час самої стрільби Прима використав усі три додаткові патрони. Тож на трасу повернувся останнім з відставанням від лідера на 38 секунд.

До другої стрільби українець підійшов із ще більшим відставанням у 55 секунд. А передав естафету він Дмитру Підручному на 20-й позиції, з відставання від першого місця у понад одну хвилину.

Згодом Україні вдалося дещо скоротити відставання. У підсумку наші біатлоністи фінішували на десятому місці.