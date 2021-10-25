Прикривали поліцейськими щитами: у Неймара із трибун Марселя летіли різні предмети

Марсель та ПСЖ зустрілися у центральному матчі 11-го туру чемпіонату Франції. Для обох команд гра виявилася досить напруженою та найбільше ситуацію загострювали вболівальники господарів поля.

Вогняна зустріч провансальських фанів

Перед матчем фанати Марселя хотіли влаштувати акцію протесту проти катарських власників паризького клубу. Вони збиралися закидати поле фальшивими банкнотами із зображеннями форварда ПСЖ Ліонеля Мессі. В кінці поєдинку не було виявлено фейкових доларів.

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Однак вболівальники господарів поля втнули нову витівку: вони кидали пляшки та інше сміття у самих футболістів.



Неймар подає кутовий / Фото твітер 433

Найбільше перепало форварду ПСЖ Неймару. Подавати кутовий біля секторів із фанами Марселя стало для бразильця ще тим випробуванням. Вболівальники закидували футболіста пляшками. Поліції довелося захищати гравця щитами.

У другому таймі вболівальники продовжували робити те саме. А один із фанів вибіг на саме поле, він нібито хотів сфотографуватися з Ліонелем Мессі.



Вболівальник вибіг на поле / Фото твітер 433

Марсель - ПСЖ