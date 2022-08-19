Посварився з тренером: інсайдер назвав можливу причину відходу Маліновського з Аталанти
Джерело:твіттер Мікеле Крішителло
ЗМІ активно обговорюють можливий відхід Руслана Маліновського з Аталанти. Тепер стала відома можлива причина, через яку хавбек вирішив змінити клуб.
Маліновський конфлікт з головним тренером
Головний директор каналу Sportitalia Мікеле Крішителло повідомив, що хавбек Аталанти Руслан Маліновський мав конфлікт з головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні. Сварка між ними сталася наприкінці спарингу з Ньюкаслом, що відбувся 29 липня.
До теми Маліновський близький до переїзду у Францію: хто підпише українця
Зазначається, що Аталанта хотіла б зберегти 29-річного українця, попри те, що агент уже розвідує можливості на трансферному ринку.
Нещодавно у ЗМІ повідомили, що Марсель прагне підписати українця. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, французький клуб вже на просунутій стадії перемовин з Аталантою. Очікується, що по угоді у зворотному напрямку відправиться Ченгіз Ундер.
Раніше також повідомлялося, що українцем цікавляться клуби АПЛ: Ноттінгем Форест та Тоттенхем.
Успіхи Маліновського в Аталанті
- Маліновський виступає у складі Аталанти з 2019 року. Сума трансферу склала 13,7 мільйонів євро. Контракт Руслана з бергамівським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.
- Українець зіграв у футболці італійського клубу 128 матчів, де забив 32 голи та віддав 25 асистів.
- А у сезоні-2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.